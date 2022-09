Giovani e società del Sud: Bari, sabato 1° ottobre un incontro promosso dai vescovi pugliesi e dall’Università Cattolica

“L’Università Cattolica del Sacro Cuore a servizio dei giovani, dei professionisti e della società del Sud” è il titolo dell’incontro promosso sabato 1° ottobre a Bari dalla Conferenza episcopale pugliese, insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Istituto Toniolo. Sarà il presidente dei vescovi pugliesi, mons. Donato Negro, ad aprire i lavori alle 9.30 presso il teatro comunale Niccolò Piccinni. Seguiranno gli interventi del presidente di Regione Puglia Michele Emiliano, e del sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il primo panel sarà dedicato alle sfide educative e professionali per i giovani del Sud. Interverranno il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e il professore di Demografia e statistica sociale dell’Ateneo Alessandro Rosina. I docenti dialogheranno con Alba Fiorentino, direttore Dipartimento diagnostico e terapeutico Ente ecclesiastico ospedale generale regionale ‘F. Miulli’, e con Alessandro Delle Noci, assessore Sviluppo economico e politiche giovanili Regione Puglia.

Nella seconda sessione dell’incontro, moderato dal giornalista Rai Tgr Puglia Renato Piccoli, a sua volta alumnus della Cattolica, saranno gli ex studenti dell’Ateneo a raccontare e testimoniare come la loro esperienza universitaria li abbia aiutati nel corso della carriera professionale. Frequenti casi di famiglie che al loro interno hanno diverse generazioni di alumni. Due di queste – le famiglie Gadaleta e Giuntoli – interverranno proprio sabato. L’evento prevede le testimonianze di altri alumni dell’Ateneo che hanno mantenuto un forte legame con la Cattolica: Paola Amendola, Head of marketing dell’agenzia Digital Dictionary; Antonio Convertini, presidente Bcc Locorotondo; Gabriella Dimonopoli, commercialista a Taranto. Gli interventi conclusivi saranno affidati all’arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano, e a mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica.

Nel corso della giornata nelle sale del teatro Piccinni sarà possibile visitare la mostra dedicata ad Armida Barelli, co-fondatrice dell’Ateneo proclamata beata in Duomo a Milano il 30 aprile 2022.