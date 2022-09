Custodia del Creato: diocesi Siena, sabato l’evento “Ascolta la voce del creato” con la marcia dei giovani e la messa con l’arcivescovo Lojudice

Dopo la XVIII Giornata nazionale per la Custodia del Creato che è stata celebrata il 1° settembre scorso sul tema “Prese il pane, rese grazie” e nell’ambito del Tempo del Creato (1° settembre – 4 ottobre), anche l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino promuove una giornata di incontri, riflessioni e dibattiti con lo slogan “Ascolta la voce del creato”. L’appuntamento è per sabato 1° ottobre alle ore 12, in piazza Garibaldi a Castel del Piano (Grosseto). L’evento è promosso dai Servizi per la pastorale sociale e del lavoro, per l’ecumenismo e dialogo interreligioso, e della Pastorale familiare dell’arcidiocesi in collaborazione con i comuni di Castel del Piano e Arcidosso. Il programma prevede alle ore 12 il ritrovo a piazza Garibaldi a Castel del Piano con i bambini e ragazzi di ogni età e le loro famiglie che verranno salutati dal sindaco, Michele Bartalini, e dalle istituzioni. Alle ore 14 partirà la “marcia della pace tra gli uomini e la natura” che dall’oratorio parrocchiale in via don Minzoni a Castel del Piano arriverà in località San Lorenzo nel comune di Arcidosso. Alle ore 15,30 si terrà l’iniziativa “Lasciamo un segno di speranza” con la piantumazione di specie autoctone grazie al Consorzio Forestale dell’Amiata. Previsto il saluto del sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, e delle istituzioni. La giornata si concluderà alle ore 16,30 con la messa presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, presso l’ex convento dei Cappuccini ad Arcidosso.