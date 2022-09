Diocesi: Como, celebrazioni per i 125 anni della Casa madre di Lora delle suore Guanelliane

1897 – 2022: la Casa Madre di Lora (Como) delle suore Guanelliane, le Figlie di Santa Maria della Provvidenza compie 125 anni. Lo riferisce “Il Settimanale”, testata diocesana di Como. Domenica 2 ottobre per fare memoria di questo anniversario, le religiose organizzano un momento di festa con un programma che prevede, a partire dal pomeriggio, una rievocazione a più voci della storia degli inizi della Casa, a cura di Silvia Fasana, intervallata da canzoni sulla carità della band musicale romana ‘Rabbiosa’. Seguirà la Messa nella chiesa della Casa presieduta da padre Umberto Brugnoni, Superiore generale dei Servi della Carità. Al termine avrà luogo l’inaugurazione del rinnovato sentiero meditativo sul tema della carità allestito presso il parco della Casa nell’ambito del progetto “Sui passi di don Luigi Guanella”. Una cena all’aperto chiuderà l’evento. La Binda era il nome originario del vasto fabbricato oggi conosciuto come Casa “Santa Maria della Provvidenze”, nella frazione comasca di Lora. Edificata come filanda nel 1760, dopo una serie di passaggi di proprietà e destinazioni varie, giunse nel 1895 ai fratelli Antonio e Vincenzo Baserga. Fu acquistata da don Guanella nel 1897 per 45.000 lire.