Diocesi: Benevento, domenica l’inizio del nuovo anno pastorale. Mons. Accrocca, “sarà dedito all’ascolto e alla formazione, al dialogo e alla corresponsabilità”

Con una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Felice Accrocca, prenderà il via domenica 2 ottobre (ore 19) l’anno pastorale dell’arcidiocesi di Benevento. “Ci lasceremo guidare dalla Parola di Dio, cercando di superare la tentazione di far da soli, evitando di muoverci sotto la spinta dell’individualismo e dell’agire solitario”, ha scritto mons. Accrocca nella lettera d’invito. “Sarà, in sintonia con il cammino fatto dalla nostra Chiesa e con le indicazioni provenienti dalla Conferenza episcopale italiana, un anno dedito all’ascolto e alla formazione, al dialogo e alla corresponsabilità, per un rilancio della vita parrocchiale”, ha proseguito l’arcivescovo, augurandosi che “sia per noi modello Maria, la Madre di Dio, donna di comunione e di speranza”.