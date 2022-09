Settimana anticontraffazione: Mise, al via il 2 ottobre la campagna “Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”

Prende il via domenica 2 ottobre la nuova campagna di comunicazione “Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare” promossa dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), in occasione della settima edizione della Settimana anticontraffazione in programma dal 3 al 7 ottobre. Obiettivo, spiega un comunicato del Mise, “promuovere, soprattutto tra i giovani, una maggiore consapevolezza dei gravi danni che comporta l’acquisto online di prodotti falsi, sia sulla salute del consumatore che sull’economia del Paese”. Partendo dalla contraffazione di prodotti cosmetici e articoli di abbigliamento sportivo e senza dimenticare la difesa dell’Italian sounding dei prodotti agroalimentari, la nuova campagna punta a sensibilizzare cittadini e imprese. L’edizione di quest’anno della Settimana ha un calendario di eventi, convegni in presenza e webinar, che si focalizzeranno su alcuni settori (tessile-moda e cosmetici) maggiormente colpiti. Importante, spiegano dal Mise, “rafforzare sinergie operative tra istituzioni e mondo delle imprese, e coinvolgere le principali piattaforme e-commerce (Amazon, Alibaba, Ebay, Meta, Google Italy, Yoox, Tik Tok) che parteciperanno all’incontro in programma il 4 ottobre al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, trasmesso anche in diretta streaming. Ai più giovani è invece dedicato l’appuntamento del 6 ottobre a Bergamo, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, dove alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti e del comandante generale Giuseppe Zafarana si svolgerà la seconda edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, cui parteciperanno gli istituti scolastici di secondo grado della città e altre scuole in video collegamento da tutta Italia, nonché le scuole italiane all’estero.