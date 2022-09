Diocesi: Pesaro, da domani “Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia. Dialoghi, esperienze e testimonianze”

“Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia. Dialoghi, esperienze e testimonianze”. Questo il tema al centro dei tre incontri in programma a Pesaro, da domani, venerdì 30 settembre. Il ciclo è promossa dall’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, dall’Ufficio per i Problemi sociali e del lavoro dell’arcidiocesi di Pesaro, da Biesse Group, da Confindustria Pesaro-Urbino e da Riviera Banca.

Domani, presso Biesse spa Business Center a Pesaro, a parlare di “Quando l’economia incontra l’uomo” saranno Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali) e Andrea Moschetti (presidente del Gruppo Faac). Lunedì 17 ottobre , presso Palazzo Ciacchi a Pesaro, saranno Ferruccio De Bortoli (giornalista, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore) e Katia Da Ros (amministratrice delegata della Irinox) a confrontarsi sulle “Soluzioni sostenibili nell’era della complessità”. Chiusura venerdì 25 novembre, presso la sala convention di Riviera Banca a Gradara (Pu), con l’incontro dedicato a “La finanza a servizio dell’economia reale”; interverrano Leonardo Becchetti (ordinario di Economia politica a Roma Tor Vergata) e Sergio Gatti (direttore generale di Federcasse). Tutti gli appuntamenti – aperti a tutti, con ingresso libero e gratuito – prenderanno il via alle 18; per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito web www.fpcu.it.