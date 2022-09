Custodia del Creato: Masci, il 2 ottobre la Giornata dell’adulto scout. Messe all’aperto e l’appello “non disarmiamo la sostenibilità”

Il Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), aderendo con convinzione al mese del Creato proposto dal Movimento Laudato si’, festeggia, il 2 ottobre, la Giornata dell’adulto scout “proponendo di vivere, in mezzo al verde e lontano dal rumore della nostra abituale vita, momenti di riflessione critica e funzioni religiose ricche di riferimenti alla cura del creato”. “Ascolta la voce del Creato” è il tema proposto quest’anno. Ogni Comunità Masci proporrà di celebrare la Messa “in un luogo verde lontano dal frastuono della città, insieme a tutti coloro che vorranno vivere un momento di riflessione sulla cura del creato. L’altare e l’ambone saranno costituiti da elementi naturali e decorati con spighe, fiori e frutti di stagione, il tabernacolo sarà costituito dalla tenda, ricordo del Verbo che pianta la sua tenda in mezzo a noi, contenente il roveto ardente, simbolo del grido degli oppressi”. “Al termine della celebrazione – spiega il presidente del Masci, Massimiliano Costa – lanceremo l’appello: ‘Non disarmiamo la sostenibilità’. In questo difficile momento della storia, tra pandemie e guerre, si rischia di far passare in secondo piano l’urgenza per la salvezza ambientale ed umana del nostro pianeta. Il Masci vuole rilanciare l’attenzione all’ecologia integrale di Papa Francesco perché solo tutti insieme, compiendo piccoli passi di conversione del nostro stile di vita, possiamo cambiare davvero questo nostro mondo e offrire un futuro alle prossime generazioni. La mobilitazione invita ad ascoltare la voce del creato in linea con le celebrazioni per il Tempo del Creato, periodo ecumenico di preghiera e azione per la casa comune, a rispondere con responsabilità a questa chiamata”. Più di cento, ma il numero cresce di ora in ora, le Comunità che hanno diffuso iniziative in tutta Italia. Per informazioni: sede@masci.it, www.masci.it