Diocesi: Prato, al via l’anno catechistico. Sabato mattina mons. Nerbini conferisce il mandato

L’anno di catechismo sta per iniziare in tutte le parrocchie di Prato e, come da tradizione, sarà inaugurato a livello diocesano con il mandato del vescovo Giovanni Nerbini a tutti i catechisti della diocesi. L’appuntamento è in programma sabato 1° ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiri al Cilianuzzo. Sarà una mattinata di preghiera e riflessione, viene spiegato in una nota della diocesi, alla quale parteciperà come ospite il priore della Comunità monastica di Bose, fratel Sabino Chialà, invitato per parlare di “Annunciare la gioia dell’amore”. Dopo questo momento i catechisti manifesteranno la volontà di impegnarsi per l’accompagnamento dei ragazzi e dei bambini ai sacramenti e il vescovo Nerbini conferirà loro il mandato. “Sarà un importante momento di ripartenza”, sottolinea don Carlo Geraci, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, evidenziando che “quest’anno avremo regole diverse e più attenuate che favoriranno il nostro stare insieme”.