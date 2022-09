“Chiesa di Dio, popolo in festa!”. Questo il titolo dell’incontro diocesano per organisti, maestri di coro, coristi in programma sabato 1° ottobre a Lugano, in Svizzera. L’appuntamento formativo prenderà il via alle 9.30 presso la cattedrale di S. Lorenzo. Ai partecipanti saranno offerte le relazioni di mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, e di don Nicholas Negrini, dell’Ufficio Liturgico della diocesi di Como.