Giornata del creato: Rimini, il 4 ottobre l’iniziativa “Ascolta la voce del creato”

Il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, la diocesi di Rimini celebra la Giornata del creato, segnando il punto di arrivo di un percorso di preghiera, riflessioni e iniziative cominciato lo scorso 1° settembre. L’iniziativa, dal titolo “Ascolta la voce del creato”, è promossa dall’Ufficio di Pastorale sociale della diocesi riminese e ha luogo presso la parrocchia di Bellariva (viale Regina Margherita, 41), ponendosi come occasione rivolta a tutte le realtà ecclesiali del territorio per sensibilizzare ad una maggiore responsabilità verso la cura della “casa comune”. La Giornata prevede un momento dedicato alle testimonianze e alle riflessioni sul tema della tutela ambientale (all’aperto, in riva al mare, dalle ore 17) rivolto a tutte le realtà sociali che vivono l’impegno per l’ecologia. Momento a cui seguirà, dalle 18, la celebrazione eucaristica. “La preghiera si concentra sul grido della terra e sul grido dei poveri – spiega la diocesi di Rimini –. Attraverso celebrazioni, momenti di preghiera pubblici, azioni simboliche e iniziative, le comunità di preghiera possono amplificare le voci dei giovani, degli indigeni e delle comunità colpite dai cambiamenti climatici che non sono ascoltate nella società. L’ascolto della voce del Creato offre ai membri della famiglia umana un punto comune per il dialogo e la pratica interreligiosa e interdisciplinare. Ascoltando la voce del Creato i cristiani, e tutti gli esseri umani, sono uniti nella vocazione di prendersi cura della casa comune”.