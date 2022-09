Festival della Missione: don Pizzoli (Missio), “Chiesa in uscita che incontra la città”

Don Giuseppe Pizzoli (Foto Missio)

“L’idea di fondo del Festival è quella di portare la missione nelle piazze della città per incontrare la gente comune”. Don Giuseppe Pizzoli, direttore generale della Fondazione Missio, riferisce al Sir il senso dell’evento che per quattro giorni offrirà a Milano decine di appuntamenti, incontri culturali, momenti di preghiera, presentazione di libri. “L’esperienza missionaria è anzitutto una esperienza di evangelizzazione e questo potrebbe non interessare tutti”, riconosce. “Ma è anche un’esperienza umana e culturale che può coinvolgere, aprire orizzonti di interesse e di dialogo. Sono previste in queste giornate tante testimonianze dai quattro angoli del mondo che aiuteranno a gustare e a comprendere le differenze che ci arricchiscono. Questo patrimonio di ricchezza umana vogliamo condividerlo col grande pubblico milanese e aiutare a credere che è possibile vivere una fraternità universale”. Don Pizzoli aggiunge: “il Festival ci fa vivere l’esperienza di una Chiesa in uscita che si confronta anche con chi non crede, o crede diversamente, e cerca il dialogo con tutti”.