Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, il 4 ottobre mons. Morandi presiede la messa per la festa di San Francesco d’Assisi

Martedì 4 ottobre, alle 18.30 nella chiesa dei frati Cappuccini di Reggio Emilia, l’arcivescovo Giacomo Morandi, presiederà la messa in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Per l’occasione è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, mentre l’animazione della celebrazione sarà affidata al coro “Amorosa vox”. Durante tutta la giornata sono previste altre messe alle 7.30 e 16, mentre la giornata di festa sarà preceduta da un triduo guidato da don Alessandro Ravazzini, vicario episcopale per la vita consacrata e parroco di San Pietro e San Giacomo, che celebrerà messa alle 18.30 il 1° ottobre, alle 18 il 2 ottobre ed alle 18.30 il 3 ottobre. Sabato sera, alle 20.30 nel refettorio del convento reggiano dei frati Cappuccini, è previsto il concerto dell’associazione Artemisnike-Aps.