Diocesi: Imola, raccolta fondi per la diocesi di Fabriano-Matelica colpita dall’alluvione del 15 settembre

La diocesi di Imola si mobilita per la Chiesa di Fabriano-Matelica dopo l’alluvione che ha colpito le Marche nella serata del 15 settembre. Una tragedia che, si legge nel sito della diocesi imolese, ha toccato molto da vicino anche “il nostro vescovo Giovanni Mosciatti, che quando fu chiamato nel 2019 a servire la nostra Chiesa locale, era proprio parroco a Sassoferrato, uno dei territori più colpiti della diocesi di Fabriano-Matelica”. Per questo la Caritas diocesana si è mossa per raccogliere fondi da destinare “alla diocesi marchigiana alla quale siamo legati nella persona del nostro vescovo”. Chiunque voglia contribuire può effettuare una donazione entro il 9 ottobre prossimo sul cc intestato a: Caritas diocesana di Imola – Cassa di Risparmio di Imola – Ag 1 – Iban: IT 60 H 05034 21001 000000249981 – causale: alluvione Marche. Quanto raccolto sarà donato alla Caritas diocesana di Fabriano-Matelica.