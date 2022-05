Il ministro della Salute, Roberto Speranza, di concerto con il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono aggiornati gli standard minimi per i corsi di Medicina generale e specialistica con la specializzazione in Medicina e Cure palliative. Con questo provvedimento si conclude il percorso normativo che consentirà di avviare la Scuola di specializzazione in Medicina e Cure palliative a partire dal prossimo anno accademico 2022/2023.