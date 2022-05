Incontro mondiale delle famiglie: Amadeus, “sarà un Festival non inferiore ad altri Festival”. Videomessaggio de “Il volo”

“Sarà un Festival non inferiore ad altri Festival, perché la famiglia è al centro della nostra vita”. Così Amadeus, in collegamento da remoto, ha definito il Festival delle famiglie, che sarà trasmesso in mondovisione su RaiUno il 22 giugno, giorno d’inizio del decimo Incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. “La mia fortuna, la mia gioia è quella di avere una bella famiglia, dove l’amore è al primo posto e ognuno aiuta l’altro”, ha raccontato Amadeus, che condurrà l’evento insieme con la moglie Giovanna Civitillo: “Questa condivisione credo sia alla base della nostra serenità. Quando si vive in un ambiente sereno, questo si ripercuote in tutto quello che facciamo. Più che i conduttori, faremo da trait-d’union a tanti racconti di vita vissuta, tutti differenti l’uno dall’altro”. Alla conferenza stampa di oggi, in sala stampa vaticana, hanno inviato un videomessaggio anche i componenti de Il volo, anch’essi presenti il 22 giugno. “Siamo emozionati di andare a casa di Papa Francesco per questo incontro”, hanno rivelato: “Testimonieremo l’importanza, la forza e il sostegno delle nostre famiglie nella nostra vita”.