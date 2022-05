Nuovi cardinali: dom Costa (Brasilia), “ho sentito il mio nome mentre guardavo in tv il Regina Caeli. Voglio continuare a servire con gioia”

(Foto: arcidiocesi di Brasilia)

“Stavo guardando in tv il Regina Caeli, come mi piacere fare la domenica mattina, quando il Papa ha parlato della convocazione del Concistoro. Ha detto il nome di dom Leonardo e poi ha chiamato il mio. L’emozione è stata grande”: lo ha rivelato dom Paulo Cezar Costa, arcivescovo di Brasilia, parlando ai social network dell’arcidiocesi e alla stampa durante una visita alla parrocchia del Divino Espírito Santo Paráclito.

Per dom Costa, la sua nomina rappresenta “una grande delicatezza del Santo Padre per la Chiesa di Brasilia e per la Chiesa del Brasile”. Ha sottolineato che la responsabilità aumenta, rilevando che i cardinali “sono gli uomini più vicini al Papa e devono aiutarlo nel governo della Chiesa”.

E ha aggiunto: “Voglio continuare a servire con gioia, guardando sempre a Maria, che è la serva del Signore: le chiedo sempre di aiutarmi a servire, per continuare a servire la Chiesa con gioia. I cardinali si vestono di rosso, rosso significa che Cristo che ci ha amato fino a dare la vita per noi. Possa io fare della mia vita sempre un dono di servizio, un dono di amore, servendo la Chiesa di Brasilia, servendo la Chiesa del Brasile e aiutando il Papa a servire, governando la Chiesa del mondo”.