Diocesi: Bologna, domani sera il card. Zuppi introdurrà in cattedrale il pellegrinaggio notturno attraverso otto chiese del centro

Domani, mercoledì 1° giugno, alle ore 21.30, in cattedrale l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, introdurrà il pellegrinaggio notturno di preghiera “Andò da Gesù di notte” proposto dagli Uffici diocesani per la Pastorale vocazionale e per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero. Il cammino sarà suddiviso in otto tappe che toccheranno altrettante chiese del centro storico: San Petronio, Santi Vitale e Agricola, Santo Stefano, San Domenico, Corpus Domini, Santissimo Salvatore, San Francesco e Sacra Famiglia. Il pellegrinaggio si concluderà alle ore 6 nel santuario della Madonna di San Luca con la celebrazione della messa.

“Quest’anno più che mai – afferma mons. Marco Bonfiglioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale – questo pellegrinaggio si inserisce nel cammino diocesano del Sinodo: una Chiesa che cammina nella città degli uomini, come ci ricorda l’arcivescovo, con lo sguardo rivolto al cielo”.

Intanto, stamattina, alle ore 10, in cattedrale si svolgeranno i funerali di mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di Bologna, che saranno presieduti dall’arcivescovo.

Verranno anche trasmessi in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte”, da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre).