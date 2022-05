Incontro mondiale famiglie: mons. Insero, “i coniugi Beltrame-Quattrocchi saranno i patroni”, “comunicazione a misura di famiglia”

“I coniugi Beltrame-Quattrocchi saranno i patroni del decimo incontro mondiale delle famiglie”. A rendere noto quanto comunicato dal card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, è stato mons. Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma, durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi oggi in sala stampa vaticana. Il X Incontro mondiale delle famiglie sarà un evento “multicentrico e diffuso”: chi non potrà essere a Roma potrà seguirlo grazie alla copertura mediatica predisposta. “Abbiamo voluto realizzare una comunicazione a misura di famiglia – ha spiegato Insero – pensata per aiutare le famiglie e le comunità a prepararsi spiritualmente all’Incontro e per poter partecipare anche a distanza all’evento ecclesiale che si svolgerà nella nostra città”. Per questa ragione, tutto sarà trasmesso in diretta streaming, con una copertura social di tutti gli appuntamenti che verranno trasmessi – attraverso il sito ufficiale dell’evento, romefamily2022.com -, sulla pagina YouTube della diocesi di Roma e grazie alla collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, anche su VaticanNews. In questa prospettiva, sul sito dedicato all’evento romefamily2022.com, attraverso il quale è possibile raggiungere anche le pagine Facebook e Instagram, sono disponibili tutti i materiali preparatori, in cinque lingue diverse, che hanno accompagnato le famiglie durante i mesi appena trascorsi, e ancora saranno utili in questa ultima fase di avvicinamento all’Incontro mondiale: la preghiera, l’inno e l’immagine ufficiale, le sette catechesi con un testo scritto scaricabile accompagnate da cortometraggi con testimonianze di famiglie romane, utili spunti di riflessione e dibattito. Non solo internet, ma anche la televisione aiuterà a raggiungere le famiglie di tutto il mondo. “Grazie a Vatican Media stiamo implementando un sistema con il quale potremo fornire il segnale alle Tv che ne faranno richiesta in maniera libera e gratuita, con un flusso di immagini disponibile in cinque lingue (inglese, spagnolo, francese, portoghese, italiano, più LIS in italiano e in inglese)”, ha reso noto il relatore. Le riprese dei tre eventi che prevedono la presenza del Santo Padre: il Festival delle famiglie del 22 giugno, la Messa di sabato 25 giugno ore 17.15 e l’Angelus alla chiusura dell’Incontro con il mandato alle famiglie di domenica 26 ore 12, saranno a cura di Vatican Media e trasmesse in mondovisione. Questi tre appuntamenti con Papa Francesco saranno trasmessi in diretta su RaiUno. Il Festival delle Famiglie dal titolo “The beauty of Family” sarà frutto di una preziosa collaborazione tra il Dicastero per la Comunicazione Vaticana con Vatican Media, la Rai con la testata del TG1e la Diocesi di Roma con l’Ufficio Comunicazioni Sociali. Sarà possibile anche scaricare dal sito la webapp ufficiale del X Incontro mondiale delle famiglie.