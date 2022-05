Diocesi: Perugia, un incontro per discutere di “Comunità energetiche”

Approda anche a Perugia un tema molto attuale, quello delle “Comunità energetiche”, titolo dell’incontro promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro (Psl) in collaborazione con i Circoli Laudato si’ di Perugia ed Assisi, in programma mercoledì 1° giugno, alle 21, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maddalena in Pontevalleceppi.

All’incontro di mercoledì prossimo interverranno mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Città di Castello, e Franco Cotana, ordinario di Fisica tecnica all’Università degli studi di Perugia. A moderare i lavori sarà il diacono Carlo Cerati, responsabile dell’Ufficio diocesano per la Psl, mentre il coordinatore dei Programmi italiani del Movimento Laudato si’, Antonio Caschetto, porterà il suo saluto e la sua esperienza. “Abbiamo bisogno di stili di vita che ammettano ‘creatività e solidarietà: autoproduzione, autoconsumo, accumulo e condivisione’ per andare ‘verso un nuovo modello rispettoso del Creato’”, spiegano i promotori nel soffermarsi sul sottotitolo di quest’incontro che va oltre i confini diocesani di Perugia-Città della Pieve. Sarà affrontata una realtà, quella delle comunità energetiche, che “nasce in Italia nel 2019, almeno dal punto di vista normativo – sottolineano i promotori –, con il decreto milleproroghe”. “Il vero quadro completo arriva però con il decreto legislativo 199/2021 che finalmente rende attuativa, sul territorio italiano, la direttiva Red II sulle fonti rinnovabili e la loro diffusione e promozione”.