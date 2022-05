Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, domani “La notte dei santuari” a Praia a Mare

Sarà il santuario della Madonna della Grotta in Praia a Mare ad accogliere domani, mercoledì 1° giugno, “La notte dei santuari” nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi della Cei con il collegamento nazionale Santuari, di cui il rettore del santuario sito nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino, don Paolo Raimondi, è anche vice delegato per la Regione Calabria.

Alle 21, la celebrazione avrà inizio con il rito del fuoco all’ingresso principale. Seguirà poi l’intronizzazione del libro dei Vangeli e il momento di adorazione eucaristica. Un momento culturale sarà rappresentato dalla lettura del racconto dell’arrivo della sacra immagine alla Grotta di Praia degli schiavi nel 1326. La serata si concluderà con l’offerta dell’incenso alla Vergine Maria. “L’iniziativa – si legge in una nota della diocesi – è stata voluta dal rettore per ridare nuovo slancio e lustro al santuario, che in questa fase riorganizzativa, anche a livello logistico, sta accogliendo numerosi pellegrini e fedeli che si recano in questo luogo monumentale naturale”.