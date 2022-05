Comunità Gesù Risorto: Fiuggi, dal 2 giugno il via al convegno internazionale

Si svolgerà, dal 2 al 5 giugno, il XXXV convegno internazionale della Comunità Gesù Risorto, al Palaterme di Fiuggi (Fr). Il tema sarà: “Gesù è il Signore” (Rm 10,9).

Nel corso dell’evento interverrà il card. Matteo M. Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, il quale presiederà la celebrazione eucaristica venerdì 3 giugno, alle 18,15. Saranno presenti al convegno i rappresentanti della Comunità Gesù Risorto delle 15 nazioni in cui la Comunità stessa è presente, seppure in numero ridotto, a causa della pandemia di Covid-19 tuttora in corso.