Amoris Laetitia: Acli, il 9 giugno a Monticelli il convegno “La famiglia tra trasmissione di valori e comunità educante”

Il 9 giugno a Monticelli (Ascoli Piceno), alle ore 18, presso la sala della comunità della parrocchia SS. Simone e Giuda, in via dei Frassini 4, si terrà il convegno “La famiglia tra trasmissione di valori e comunità educante”, ottavo appuntamento di un ciclo seminariale che parte dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e dalla lettera apostolica “Patris Corde” per proporre una riflessione spirituale, culturale e sociale sul ruolo della famiglia, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno.

In questo ottavo incontro, viene spiegato in una nota delle Acli, “si approfondisce il ruolo della famiglia come baluardo e principale “agenzia educativa” che presidia la crescita dei figli e della comunità con cui interagisce. I genitori non possono delegare interamente la propria responsabilità educativa, ma possono trarre supporto dalla collaborazione con altre realtà. La funzione educativa ha bisogno dell’apporto di tutti gli attori, dalla famiglia alla scuola, dall’associazionismo alla Chiesa. Solo in una comunità consapevole, attenta ad evitare l’emarginazione, è possibile rafforzare le basi della convivenza, ridurre le cause di disagio, promuovere la cittadinanza attiva, l’inclusione e la coesione sociale”.

L’evento si aprirà alle ore 18 con Claudio Bachetti, presidente provinciale delle Acli Ascoli Piceno, e con l’introduzione di Lidia Borzì, componente della Presidenza nazionale Acli con delega alla Famiglia e agli Stili di vita. Seguiranno gli interventi di mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno, e di Cinzia Pettinelli, dirigente scolastica Isc Don Giussani-Monticelli di Ascoli Piceno. Ampio spazio sarà dedicato al racconto delle esperienze e delle buone pratiche territoriali con le testimonianze di Alessandro Mariani e di Valeria Vannicola, educatori scout; di Tiziana Boccolini, psicologa e presidente del Circolo Acli Formamentis aps; di Andrea Melchionna e di Cristina Santanchè, referenti dell’Ufficio per la pastorale familiare della diocesi di Ascoli Piceno. A conclusione dell’evento ci sarà un momento di spettacolo con le incursioni artistiche di Acli Arte e Spettacolo, a cura di Giampiero Giorgi e Silvana Verrocchio.

L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli nazionali in collaborazione con le Acli di Ascoli Piceno e l’Associazione Arte&Spettacolo di Ascoli, il coinvolgimento della diocesi di Ascoli Piceno e del suo Ufficio per la pastorale familiare. Si potrà seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook delle Acli Ascoli Piceno.