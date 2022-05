Patto educativo globale: Kaladich (Fidae), “oggi è ancora più necessario per ricostruire strappi e diseguaglianze che pandemia ha causato nei giovani”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco, con un’intuizione che ha anticipato i tempi, oggi è ancora più necessario per ricostruire gli strappi e le diseguaglianze che questa pandemia ha causato nei nostri giovani”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, in una nota a margine del convegno “Linee di sviluppo del Patto educativo globale” che è si sta svolgendo presso la Città del Vaticano e che coinvolge la Congregazione per l’educazione cattolica in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze oltre l’Università Lumsa e a cui è stata invitata la Fidae. “Oggi ci sentiamo chiamati ad una nuova missione, perché la scuola non potrà essere più uguale a quella che abbiamo lasciato a inizio 2020, è tempo di fare rete e di lavorare tutti insieme per un nuovo modello di educazione, più inclusiva e in dialogo con quanti hanno a cuore il bene comune”.