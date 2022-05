Diocesi: Bari-Bitonto, mercoledì presentazione del libro “Il dialogo cattolico-ortodosso sul rapporto tra fede, sacramenti e unità della Chiesa”

A 35 anni dalla firma del documento “Fede, sacramenti e Unità della Chiesa” della Commissione internazionale di dialogo cattolico-ortodosso, avvenuta a Bari, mercoledì 1° giugno si terrà presso la parrocchia cittadina del Sacro Cuore la presentazione del volume “Il dialogo cattolico-ortodosso sul rapporto tra fede, sacramenti e unità della Chiesa. Il documento di Bari” di don Alfredo Gabrielli. La serata, con inizio alle 20, vedrà la partecipazione dell’autore, di padre Giovanni Distante, priore della basilica di S. Nicola, e di don Mario Castellano, liturgista, oltre a quella dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano.

Trentacinque anni fa, viene ricordato in una nota, “Bari non fu semplicemente una location che accolse i lavori, ma si rese partecipe del dialogo e gli argomenti di discussione entrarono nella riflessione diocesana circa la teologia e la pastorale dell’amministrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana”. Alla luce del recente studio di don Gabrielli, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, si potrà approfondire un tema che – concludono dall’arcidiocesi – coinvolge il futuro della Chiesa.