Papa Francesco: arrivato nella basilica di San Pietro per i funerali del card. Sodano

Papa Francesco è arrivato nella basilica di San Pietro, in sedia a rotelle dal suo appartamento a Santa Marta, per i funerali del cardinale Angelo Sodano, morto il 27 maggio scorso. Le esequie saranno presiedute dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, mentre il Santo Padre presiederà il rito dell’Ultima “commendatio” e “valedictio”. “Stimato uomo di Chiesa, ecclesialmente disciplinato, amabile pastore, animato dal desiderio di diffondere ovunque il lievito del Vangelo”: con queste parole Papa Francesco aveva ricordato, in un telegramma di cordoglio, il segretario di Stato emerito e decano emerito del Collegio Cardinalizio, del quale – aveva scritto – “ho avuto modo di beneficiare delle doti di mente e di cuore”. Alla liturgia funebre odierna concelebrano 36 cardinali, tra cui anche il cardinale Tarcisio Bertone, e una quarantina di arcivescovi e vescovi.