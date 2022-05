Shopping e scuola: Ciambrone (ministero Istruzione), “una sana economia fa crescere anche dal punto di vista valoriale”

“L’economia ha alla sua origine un germe di fratellanza. Ognuno lavora per gli altri. Una sana economia fa crescere la società non solo dal punto di vista del benessere ma anche valoriale”. Lo dice Raffaele Ciambrone, della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del ministero dell’Istruzione, intervenendo oggi pomeriggio all’incontro “Community shopping. Retail, responsabilità sociale e sostegno alla scuola”. “Una delle prime cose che mi è venuta in memoria è un’esperienza di un’insegnante in provincia di Rovigo che vinse un premio come insegnante dell’anno: aveva costruito in collaborazione con i supermercati locali un supermercato dentro la scuola per dare autonomia ai ragazzi con disabilità molto gravi. E così loro cominciarono a mettersi alla prova – ha ricordato -. Per poi portarli al supermercato vero. Questo è stato un esempio di collaborazione straordinaria”.

Dal dirigente del ministero un suggerimento alle aziende che avviano campagne promozionali in favore delle scuole: dare voce anche alle loro necessità nella scelta dei premi. “Si possono fare passi in avanti per un uso consapevole di queste risorse per aiutare le nostre scuole, occorre continuare questo dialogo con le aziende, perché è una risorsa importante”.