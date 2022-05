Diocesi: Urbino, 12 borse di studio del Pio Sodalizio dei Piceni per studenti universitari marchigiani

Il Pio Sodalizio dei Piceni mette a concorso, sino al 20 ottobre 2022, per l’anno accademico 2022/23, 12 borse di studio destinate a studenti universitari marchigiani. Le borse di studio sono suddivise equamente fra le Province Marchigiane.

Quattro borse a concorso sono destinate a studenti marchigiani residenti a Roma e Provincia che intendano frequentare dal 1° anno corsi di studio nelle Marche. “Il Pio Sodalizio dei Piceni continua così la sua plurisecolare opera benefica in favore degli studenti marchigiani e della Regione Marche”, si legge in una nota.