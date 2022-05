Debito privato: Osservatorio Università Cattolica, “bene prestare elevata attenzione su situazione di fragilità di famiglie e imprese”

Nelle Considerazioni finali 2021, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha invitato a prestare elevata attenzione agli effetti che le tensioni geopolitiche internazionali indirettamente producono non solo sulla fragilità strutturale del nostro Paese, ma anche sulla situazione economico-finanziaria di famiglie e imprese. Nel condividere le preoccupazioni espresse da Visco, anche rispetto all’elevata complessità e instabilità del quadro normativo italiano e al radicamento sul territorio di organizzazioni criminali (che impongono costi alle imprese e falsano il funzionamento del mercato e le dinamiche concorrenziali), Antonella Sciarrone Alibrandi, direttrice dell’Osservatorio sul debito privato (Odp) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, considera che “è fondamentale mettere in atto una strategia complessiva di intervento rivolta a monitorare con prudenza e gestire in modo efficace situazioni debitorie non performing (debiti scaduti, inadempienze probabili, sofferenze), al contempo promuovendo sostenibilità ambientale e coesione sociale e territoriale”. In quest’ottica, aggiunge, “è fondamentale utilizzare al meglio, come pure sottolineato dal governatore Visco, le potenzialità offerte dalla digitalizzazione per gestire in modo innovativo e accurato il reperimento di nuova finanza da parte di soggetti che mostrano sostenibilità nell’orizzonte futuro pur se con una storia creditizia connotata da criticità, attraverso il ricorso sia a prestiti bancari sia direttamente al mercato”.

Come sempre in situazioni congiunturali difficili, è prioritario l’efficace contrasto all’illegalità e, in particolare, al cosiddetto “welfare criminale”, con tale locuzione riferendosi alle varie forme di “assistenzialismo deviato” (credito gestito dalla criminalità e usura in particolare). “Sotto questo profilo – conclude Sciarrone Alibrandi -, davvero necessario sembra procedere in tempi rapidi a una riforma della legge sull’usura n. 108/1996 e, ancor prima, alla nomina del nuovo commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, istituito dalla medesima legge presso il Ministero dell’Interno, il cui posto è vacante già dalla fine del mese di febbraio 2022″.

L’Osservatorio sul debito privato dell’Università Cattolica, istituito nel 2022, è un think tank di respiro internazionale, nato con l’obiettivo di creare un contesto di riferimento permanente sul tema del debito privato, grazie alla collaborazione con altri atenei, istituzioni pubbliche e operatori di mercato.