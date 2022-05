Libri: Lev, il 1° giugno nella sede di Roma del Cnr si presenta “La Scienza per la Pace. Messaggio di Papa Francesco”

Mercoledì 1° giugno, alle 11.30 a Roma, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Aula Marconi, piazzale Aldo Moro 7), viene presentato il volume “La scienza per la pace. Messaggio di Papa Francesco” (Libreria Editrice Vaticana).

Presiede l’evento Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr; dopo l’introduzione di Dino Mastrocola, rettore dell’Università di Teramo, e di mons. Dario Edoardo Viganò, vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Interviene mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Le conclusioni sono affidate a Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca. Il volume “La scienza per la pace” raccoglie i contributi di vari esperti di diverse discipline sul tema del rapporto tra ricerca scientifica e costruzione della pace, attraverso uno sguardo multidisciplinare e storico. I contributi di diversi esperti – tra i quali Antonio Zichichi, Ugo Amaldi, Luciano Maiani, Arthur McDonald, Bruno Dallapiccola e altri – risalgono all’omonimo meeting internazionale svoltosi a Teramo il 2 e il 3 luglio 2021, sotto l’egida dell’Università di Teramo, della diocesi di Teramo, della Pontificia Accademia delle Scienze, del Ministero per l’Università e la Ricerca, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Comitato di Coordinamento regionale universitario dell’Abruzzo. In quell’occasione Papa Francesco inviò un messaggio che viene ora riportato in apertura del testo.