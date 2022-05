Diocesi: Biella, domani si inaugura una mostra per il 250° di fondazione. Il racconto della storia religiosa e civile del territorio

Verrà inaugurata nel pomeriggio di domani, mercoledì 1° giugno, la mostra “I 250 anni della diocesi di Biella. Il territorio biellese e la sua Chiesa”. L’esposizione, organizzata per festeggiare i 250 anni della diocesi di Biella, sarà ospitata fino al prossimo 18 settembre presso gli spazi del Museo del territorio (via Quintino Sella 54/B, Biella). Dopo il taglio del nastro, in programma domani alle 18.30, la mostra sarà visitabile dal 2 giugno nelle giornate di giovedì (ore 10-14), venerdì (14-18), sabato e domenica (10-18).

L’esposizione – ha spiegato nella lettera d’invito il vicario generale, don Paolo Boffa Sandalina – “si propone come un’occasione per ripercorrere la storia del nostro territorio in rapporto alla Chiesa biellese, ricorrendo i duecentocinquanta anni dell’istituzione della diocesi”.

Sarà possibile ammirare le raccolte presenti nella Biblioteca e nell’Archivio diocesani esposte nelle tre sale al piano terreno e al piano superiore del Museo del territorio.