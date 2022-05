Argentina: I Forum interreligioso provincia di Buenos Aires a La Plata. Mons. Fernández, “linee d’incontro nella carità comune e nel raccogliere la saggezza dell’altro”

Più di 400 rappresentanti di diverse fedi hanno partecipato al primo Forum interreligioso della provincia di Buenos Aires, che si è svolto sabato 28 maggio, nella Facoltà di Belle Arti dell’Università nazionale di La Plata, con l’obiettivo di “rafforzare, sulla base del dibattito e dello scambio, pratiche e politiche pubbliche in grado di rispondere ai bisogni e affrontare le sfide attuali”.

Organizzata dal Sottosegretariato per le Relazioni internazionali e istituzionali di Buenos Aires, la conferenza, è stato sottolineato, non ha affrontato discussioni dottrinali o teologiche, ma ha messo in condivisione preoccupazioni e buone pratiche, per apprendere gli uni dagli altri.

Cinque sono stati i tavoli di lavoro in cui sono state discusse questioni di interesse per le comunità religiose ed è stata elaborata un’agenda di lavoro comune: “Il lavoro sociale di comunità come pratica territoriale dei culti”, “L’esperienza di organizzare grandi eventi religiosi”, “Il ruolo delle donne nella religione e nella società”, “Progetti di cura sostenibile” e “Turismo e arte religiosa, esperienze e valorizzazione”.

“Ci sono molte ragioni che giustificano un atteggiamento di dialogo e questo implica apertura a chi la pensa diversamente”, ha detto durante l’incontro Mario Oporto, sottosegretario alle Relazioni internazionali e istituzionali del Governo di Buenos Aires.

Tra gli altri leader cattolici, come riferisce l’agenzia Aica, hanno partecipato il vescovo di Quilmes e presidente di Caritas Argentina, mons. Carlos José Tissera, e rappresentanti dei sacerdoti della pastorale delle “villas”, i quartieri periferici della capitale. In chiusura si è unito l’arcivescovo di La Plata, mons. Víctor Manuel Fernández, che ha testimoniato la sua esperienza di dialogo ecumenico e interreligioso nel corso della sua vita. Ha indicato due linee di incontro che sono l’azione della carità comune e la capacità di raccogliere la saggezza dell’altro.