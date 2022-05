Incontro mondiale famiglie: Gambino, “il compito della Chiesa è accompagnare tutte le famiglie”

“L’incontro è dedicato alla famiglia alla luce dell’Amoris Laetitia”. Lo ha detto Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla presenza o meno di famiglie “arcobaleno” o di persone LGBT all’incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. “Quello che propone il Papa è promuovere, attraverso l’incontro, un approccio pastorale di accompagnamento nei confronti di tutti”, ha spiegato la relatrice durante la conferenza stampa in sala stampa vaticana. “La conversione pastorale di cui parla il Papa è quella di una pastorale che sa accompagnare tutti, con un atteggiamento di misericordia”, ha spiegato: “E’ un atteggiamento di accoglienza, di accompagnamento delle famiglie verso l’amore del Padre. Al di là delle singole tematiche che verranno trattate nel convegno teologico-pastorale, l’ idea è quella di promuovere processi di accoglienza pastorale, di discernimento, che deve diventare un’arte presente in tutte le famiglie, che hanno bisogno di essere accompagnate”. “Non esistono ricette per tute le situazioni”, ha aggiunto Gambino: “il compito della Chiesa è accompagnare tutte le famiglie verso l’amore di Cristo”.