Ue: Ecolabel, in mostra 30 anni di eccellenza ambientale. Showroom su due ruote con una roulotte trainata da biciclette

Oggi, durante la Settimana verde dell’Ue, viene lanciato un nuovo “showroom su due ruote” per mostrare i contributi del sistema Ecolabel dell’Ue alla transizione verde. “L’Ecolabel, che ha una comprovata esperienza nella promozione dell’eccellenza ambientale e delle scelte sostenibili dei consumatori, celebra quest’anno il suo 30° anniversario”, spiega un comunicato diffuso a Bruxelles. “Per celebrare il traguardo, una roulotte trainata da biciclette si trasformerà in una mini-mostra con un campione di alcuni dei migliori prodotti Ecolabel dell’Ue, per illustrare l’ampia gamma di prodotti oggi offerti ai consumatori europei”. Lo schema Ecolabel Ue copre oltre 89mila prodotti in 24 diverse categorie di gruppi di prodotti ed è stato completamente adottato da tutti i 27 Paesi Ue, oltre a Norvegia, Islanda e Lichtenstein. Creato nel 1992 e riconosciuto in tutto il mondo, questo marchio di qualità ecologica è il marchio ufficiale dell’Unione per l’eccellenza ambientale. “Viene assegnato a prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime alla produzione, confezionamento, distribuzione e smaltimento”. Questa campagna prende il via dopo la sua inaugurazione ufficiale a Bruxelles e viaggerà attraverso Germania, Estonia, Ungheria “e molti altri Paesi, durante un tour estivo che si concluderà a Bruxelles, pronto per la Giornata mondiale dell’Ecolabel di ottobre”. Lungo il suo percorso, lo showroom condividerà il messaggio dell’Ecolabel Ue, che è “promuovere scelte sostenibili, incoraggiare pratiche commerciali responsabili, combattere il greenwashing, promuovere la riduzione di rifiuti ed emissioni e sensibilizzare sull’importanza delle soluzioni transfrontaliere per sfide ambientali”.