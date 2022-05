Parlamento Ue: processare i regimi russo e bielorusso per crimini di guerra. Allarme per ricadute sociali ed economiche del conflitto

(Bruxelles) Anche oggi la plenaria dell’Europarlamento, riunita a Bruxelles, si è concentrata su vari aspetti della guerra in Ucraina. Il Parlamento ha infatti approvato una risoluzione sulla lotta contro l’impunità per i crimini di guerra in Ucraina. Nel testo, i deputati invitano l’Ue ad “adottare tutte le misure necessarie presso le istituzioni e le istanze internazionali per sostenere il perseguimento dei regimi russo e bielorusso per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio e crimine di aggressione”. Le indagini e i conseguenti procedimenti penali “dovrebbero riguardare anche l’intero corpo delle forze armate russe e i funzionari governativi coinvolti in crimini di guerra”.

In un’altra risoluzione sulle conseguenze sociali ed economiche per l’Ue della guerra russa in Ucraina, i deputati affermano che “l’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le sanzioni giustificate dell’Ue nei confronti della Russia e della Bielorussia stanno incidendo sulla ripresa economica post-pandemia” nei Paesi membri dell’Unione. È dunque “necessario far fronte a tali conseguenze, per aiutare famiglie e imprese e mantenere il sostegno dei cittadini europei a favore delle azioni intraprese contro la Russia e delle altre azioni necessarie per sostenere gli ucraini nella loro difesa”.