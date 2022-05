Germania: Federazione giovani cattolici con Misereor, accademia formativa “Promessa – Insieme per la giustizia”

La campagna giovanile di solidarietà globale “Promessa – Zusage” della Federazione dei giovani cattolici tedeschi (Bdkj) insieme all’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo Misereor sta entrando nel prossimo round con l’accademia estiva che si svolgerà dal 12 al 16 giugno. “Promessa” intesa come “Insieme per la giustizia”. I giovani discuteranno delle attuali sfide della crisi climatica con politici, scienziati, economisti e rappresentanti della società civile, chiedendo un impegno per la giustizia climatica globale. Il focus quest’anno è sulla mobilità. “Dobbiamo leggere i segni dei tempi ed effettuare un serio capovolgimento verso una politica coerente e un’impresa responsabile. Le persone nel Sud del mondo stanno già soffrendo le conseguenze della crisi climatica. Noi dei Paesi industrializzati dobbiamo ridurre significativamente le nostre emissioni. Ciò richiede soluzioni innovative”, afferma Florian Meisser, responsabile della campagna giovanile di Misereor. Con l’accademia estiva Zusage, Bdkj e Misereor stanno “costruendo un ponte tra i giovani e i responsabili della società”. “Nelle organizzazioni giovanili cattoliche sperimentiamo che i giovani hanno un forte senso di giustizia. Nelle discussioni con i politici e coloro che ricoprono posizioni di responsabilità nel mondo degli affari e della scienza, i giovani non lavoreranno solo per il proprio futuro, ma anche per quello delle persone del Sud del mondo”, afferma il presidente federale del Bdkj, Stefan Ottersbach.