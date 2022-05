Cei: Roma, dal 23 al 27 maggio l’Assemblea generale elettiva

foto SIR/Marco Calvarese

Il dialogo riservato tra Papa Francesco e i vescovi italiani aprirà lunedì 23 maggio, in Vaticano, la 76ª Assemblea generale della Cei. I lavori – in programma presso l’Hilton Rome Airport a Fiumicino fino al 27 maggio – proseguiranno martedì 24, alle ore 9, con l’introduzione del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, che sarà trasmessa anche in streaming sul canale Facebook e YouTube della Conferenza episcopale italiana. Nella mattinata, i vescovi procederanno poi all’elezione della terna relativa alla nomina del presidente della Cei, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, § 1), eleggeranno il vice presidente per l’area Sud e il presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata. Nel pomeriggio, ci sarà un focus sul tema principale dell’Assemblea: “In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. Seguiranno i gruppi sinodali. Sono previsti, inoltre, una comunicazione sulle attività e sulle proposte di contrasto agli abusi promosse dal Servizio nazionale per la tutela dei minori, un aggiornamento circa l’adeguamento degli Orientamenti e norme per i seminari della Cei alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e un approfondimento sulla definizione del percorso sui ministeri del lettorato, dell’accolitato e del catechista. All’ordine del giorno anche una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. Venerdì 27 maggio, alle ore 13.30, nella Sala Giovanni Paolo II dell’Istituto Maria Santissima Bambina (Via Paolo VI, 21) si terrà la conferenza stampa conclusiva.