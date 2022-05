Germania: padre Andreas Murk nuovo presidente della Conferenza dell’Ordine dei religiosi

Si è conclusa ieri, mercoledì 18 maggio, a Bonn l’Assemblea generale dei superiori degli ordini tedeschi (Dok), la prima dalla pandemia. Durante la conferenza 115 tra badesse, superiori generali e provinciali e priori degli ordini religiosi in Germania hanno eletto il nuovo consiglio di amministrazione: nuovo presidente della Dok è padre Andreas Murk, ministro provinciale della Provincia francescana minore di S. Elisabetta dal 2019. Padre Andreas è nato nel 1983 a Dettelbach. È entrato nella comunità religiosa nel 2003, è stato ordinato sacerdote nel 2010. La superiora generale delle suore di S. Maria Magdalena Postel, suor Maria Thoma Dikow, è stata eletta vice presidente. Segretario generale sarà la direttrice generale della Congregazione dei missionari di Cristo, Hildegard Schreier. Durante l’assemblea generale sono state discusse le questioni relative ai confini etici nel settore della beneficenza e dell’assistenza. Un punto importante in riferimento alle discussioni in corso in Parlamento sul suicidio assistito. Il teologo Andreas Lob-Hüdepohl ha sottolineato che anche in situazioni di bisogno estremo, come il suicidio, è importante stare con le persone e seguirle nei loro ambienti di vita. Lob-Hüdepohl ha chiesto il rispetto assoluto della decisione finale delle persone. Il membro del Consiglio etico tedesco ha invitato il legislatore a garantire che la prevenzione del suicidio sia rafforzata. Sebbene un suicidio per malattia possa essere “l’ultima espressione di estrema libertà”, ha messo in guardia dal banalizzare o addirittura eroicizzare una decisione del genere.

La Dok rappresenta le comunità religiose in Germania con circa 11.800 donne e 3.400 uomini che vivono in 1.400 rami monastici.