Ucraina: Pallucchi (Forum Terzo settore), “accolti 17.000 profughi, istituzioni ci diano strumenti adeguati”

“Le realtà della cooperazione sociale, dell’associazionismo, del volontariato e della solidarietà internazionale si sono attivate sin dall’inizio dello scoppio della guerra e in pochi giorni sono riuscite ad accogliere oltre 17.000 nuovi profughi, tra cui moltissimi bambini, anziani e persone con disabilità”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore, commenta il ringraziamento fatto dal premier Draghi durante la sua informativa in Parlamento agli enti di Terzo settore per il contributo all’accoglienza dei profughi ucraini. “Il Terzo settore – prosegue – da anni lavora sul fronte dell’accoglienza di profughi provenienti dai conflitti, compresi quelli oggi dimenticati. Ci aspettiamo quindi che le istituzioni forniscano al Terzo settore gli strumenti adeguati, ad oggi purtroppo mancanti, per permettergli di continuare a svolgere e rafforzare il ruolo fondamentale che gli viene riconosciuto, anche in questa nuova emergenza umanitaria”.