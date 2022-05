Giornalismo: Caserta, sabato la consegna del premio “Buone notizie” a Ivan Zazzaroni, Angela Frenda e Alberto Ceresoli. Un riconoscimento agli artigiani di Bergamo

(Foto: Premio Buone notizie)

Ivan Zazzaroni, Angela Frenda e Alberto Ceresoli riceveranno il premio “Buone notizie” nella manifestazione che si terrà sabato 21 maggio, alle 16,30, nella biblioteca del seminario di Caserta in piazza Duomo, in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

I vincitori dell’edizione 2022 sono i direttori responsabili rispettivamente del Corriere dello Sport/Stadio, Cook, il mensile che racconta le storie di cucina del Corriere della Sera, e l’Eco di Bergamo. La premiazione avverrà alla presenza del vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese.

Il riconoscimento, giunto alla tredicesima edizione – una scultura in bronzo, fusa appositamente dall’artista Battista Marello – è l’unico in Italia a premiare le “buone notizie”, cioè non solo l’informazione corretta e completa, ma anche quella pronta a fare un passo in più raccontando la normalità positiva della società.

Premio speciale anche alla “Buona notizia dell’anno”, che per il 2021, in collaborazione con il Corriere Buone notizie del Corriere della Sera, è stato conferito agli artigiani della Bergamasca che, nel periodo più duro del lockdown, costruirono con gli alpini il famoso ospedale da campo anti Covid. A ritirarlo Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese di Bergamo.

“Quest’anno dalla giuria popolare e dalla giuria tecnica sono usciti tre filoni straordinari di giornalismo costruttivo per il nostro Paese – spiegano Michele De Simone e Luigi Ferraiuolo, rispettivamente presidente e segretario generale del premio –: con Ivan Zazzaroni premiamo chi ha saputo interpretare il 2021 come l’anno dei grandi trionfi dello sport azzurro; con Angela Frenda, le buone notizie del territorio e della cucina che hanno reso più leggero un periodo cupo; e con Alberto Ceresoli e Giacinto Giambellini due facce della medaglia di Bergamo, capace di essere resiliente contro il Covid grazie al giornale che ha fatto comunità e agli artigiani che hanno costruito la speranza”.

Il premio “Buone notizie” è organizzato dal comitato omonimo e gode dei patrocini di Ordine dei giornalisti nazionale e campano, Federazione italiana settimanali cattolici italiani, Sindacato unitario dei giornalisti della Campania. Partner e media partner il Corriere Buone notizie del Corriere della Sera, il Mattino, Famiglia cristiana, la rubrica Tutto il bello che c’è del Tg2 della Rai, Tv2000 e Inblu2000 radio.