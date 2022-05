Diocesi: Piacenza-Bobbio, oggi pomeriggio si presenta la guida ufficiale del Cammino di San Colombano

Verrà presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio, a Piacenza, la guida ufficiale del Cammino di San Colombano. Il percorso porta a riscoprire San Colombano, monaco irlandese nato nel 540 e morto a Bobbio nel 615. “I chilometri – si legge in una nota – sono in tutto 330 e si possono percorrere a piedi o in bicicletta dal confine con la Svizzera a Bobbio. Il percorso del Cammino di San Colombano nella Guida si snoda lungo 18 tappe, di cui quattro nel Piacentino: da Santimento a Pieve di Verdeto (21,5 km); da Pieve di Verdeto a Travo (19,2 km); da Travo a Mezzano Scotti (14,8 km); da Mezzano Scotti a Bobbio (9,1 km)”.

All’incontro, in programma dalle 17.30 presso il Seminario vescovile, vedrà la partecipazione del vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, di Monica Valeri, responsabile del progetto Circuito Cammini e Vie di pellegrinaggio della Regione Emilia Romagna, di Mauro Steffenini, presidente dell’associazione Amici di san Colombano per l’Europa e anima del lavoro che ha condotto alla realizzazione della Guida edita da Terre di Mezzo, dell’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici, e di Valentina Corradi, avvocato e insegnante, che porterà la sua esperienza di esperta camminatrice.