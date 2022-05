Formazione socio-politica: Ofs Sicilia, si conclude il 22 maggio il percorso “Fraternincontro” a Monreale

Con il quinto fraternincontro si conclude il percorso di formazione socio politica promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia con la collaborazione della Gioventù Francescana. Domenica prossima, 22 maggio, alle 9.30, nei locali La casa del sorriso onlus – sede regionale Ofs di Sicilia – a Monreale (Pa), l’incontro sul tema “La cura delle nuove generazioni”.

Interverranno: Anna Barbaro, campionessa di paratriathlon e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokio, dottoressa in Scienze Religiose e francescana secolare e il prof. Giuseppe Savagnone, scrittore, filosofo e responsabile della Pastorale della Cultura dell’arcidiocesi di Palermo. A moderare l’incontro sarà Fabiola Spitaleri – responsabile dell’area formazione per l’Ofs di Sicilia. “Oggi la missione degli adulti è aprire le porte per dire ai giovani che c’è un futuro in cui mettersi in gioco, un futuro da sognare e da costruire da protagonisti, avendo accanto gli adulti da aiutanti’. Costruire fraternità con le Nuove Generazioni significa ascolto, confronto, dialogo; significa accogliere i loro entusiasmi, imparare a guardare dalle loro prospettive, respirare la leggerezza di un andare spedito, e guardare nei loro occhi senza giudizi e pregiudizi. Significa essere promotori di una realtà nuova come Papa Francesco ci esorta a fare, sulle parole del profeta Gioele: gli anziani hanno sogni pieni di ricordi, di cose vissute, segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni degli anziani riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli anziani non sognano, i giovani non possono più vedere chiaramente l’orizzonte”. Pertanto – dice Carmelo Vitello, ministro dell’Ordine Francescano Secolare di Sicilia – è ora di accogliere con coraggio questa chiamata al futuro, disponendoci oggi e sempre in un ‘ascolto attivo’, perché il nostro vivere nel mondo sia un vivere appassionato dove sentire, sognare e relazionarsi siano i tre grandi fari della vita per le nuove, le vecchie e tutte le generazioni che verranno”.

L’incontro si potrà seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube.