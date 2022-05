Storia: Sisri, XIII workshop su “Antropocene: l’era dell’umano”

È giunto alla XIII edizione il workshop della Sisri, la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare. Con il titolo “Antropocene: l’era dell’umano. L’attività umana nella storia naturale”, la due giorni di studi è fissata per il weekend del 21 e del 22 maggio 2022, nelle sale del Centro Convegni Bonus Pastor a Roma. “Antropocene” è un termine che ha riscosso un certo successo nel dibattito pubblico odierno, sempre più attento all’ambiente e al cambiamento climatico in corso dovuto all’uomo. L’obiettivo di questo workshop è proprio quello di approfondire la questione, provando a rispondere all’interrogativo: in che modo la presenza di Homo sapiens ha influito sulla storia naturale del nostro pianeta e dello spazio circostante, al punto da poter addirittura caratterizzare una nuova epoca, chiamata per l’appunto Antropocene? Una domanda che possiede risonanze filosofiche, scientifiche, storiche e culturali e nella quale risultano coinvolti, a pieno titolo, il diritto e l’economia, ma anche la teologia cristiana, secondo la quale l’attività umana sulla terra risponde a un mandato ricevuto dal Creatore, ovvero quello di condurre a compimento un mondo non statico. Il workshop si aprirà con una Lectio affidata ad Ivan Colagè che introdurrà in il quadro interdisciplinare in cui esaminare l’intera tematica. Nel pomeriggio del 21 maggio, alle ore 17:30, si terrà una Tavola rotonda pubblica dal titolo “Progresso e Rispetto. Essere umano e natura per un futuro in costruzione”. Interverranno: Emilio Padoa Schioppa (Università di Milano Bicocca), Alberto Peratoner (Facoltà Teologica del Triveneto, Padova) e Giuseppe Tanzella-Nitti (Pontificia Università della Santa Croce). Sempre nel pomeriggio di sabato 21, in occasione della tavola rotonda, è prevista la consegna del tradizionale del DISF Award, un premio del valore di mille euro assegnato al miglior elaborato presentato al Workshop.