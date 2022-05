Rimorchiatore affondato a largo di Bari: mons. Satriano, “il lavoro è ancora una volta occasione di lutto e di dolore”

(Foto ANSA/SIR)

“La nostra terra di Bari sta vivendo in queste ore un doloroso episodio di tragedia nel mare Adriatico. Questa volta il Mediterraneo, già da troppo tempo cimitero di tanti naufragi, ha accolto questa notte 5 vittime di un fatale incidente. Addolora e sconcerta dover prendere atto di come il lavoro diventi ancora una volta occasione di lutto e di dolore”. Lo dichiara al Sir mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, commentando l’affondamento di un rimorchiatore, avvenuto a 50 miglia da Bari, che ha provocato la morte di cinque persone: due pugliesi, due marchigiani e un tunisino. L’unico superstite dei sei membri dell’equipaggio è il comandante, un siciliano di 63 anni ricoverato all’ospedale Di Venere di Bari. “La nostra comunità diocesana, insieme a quella di Molfetta, piange per queste perdite ed è concretamente vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi attraverso la Pastorale del mare che in queste ore segue da vicino l’evolversi della vicenda”, conclude il vescovo: “Ringraziamo tutti coloro, a partire dalle autorità portuali, che si sono adoperate per prestare un tempestivo soccorso”.