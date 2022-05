Africa e sport: Amref, com’è raccontata sui media? Il 25 maggio un rapporto e una campagna

Quale racconto sull’Africa e gli africani nello sport di questo ultimo anno? E’ il tema al centro del nuovo rapporto di Amref ed Osservatorio di Pavia “Africa Mediata” – che verrà presentato il 25 maggio, in occasione dell’Africa Day – proprio lo sport. Intorno a questa indagine è nata la campagna di Amref, patrocinata dal Coni, “Non serve un campione, per battere gli stereotipi”, a cui hanno aderito tantissimi personaggi dello sport. La campagna passerà attraverso i canali Rai – grazie al Segretariato Sociale Rai – e La7 nella settimana 23-29 maggio. Da sempre Amref Italia – parte della più grande ong africana ad occuparsi di salute in Africa – è attenta al racconto che si fa del continente nel nostro Paese. Sia attraverso indagini sulle opinioni delle persone che sull’immagine trasmessa dai media. Ogni anno, grazie al lavoro dell’Osservatorio di Pavia, Amref analizza come i media parlano e scrivono di Africa. Accanto ad una parte “classica” del report – prime pagine, Tg e altri canali – ogni anno vi è una parte “speciale”. Nelle prime due edizioni, per quanto riguarda la parte speciale, è stato indagato “quanta e quale Africa”, vi fosse nelle fiction (2019) e nei programmi per bambini (2021). Data la popolarità dello sport e l’ampia eco di alcuni eventi, nel 2022 Amref ha deciso di accendere i fari sulle Olimpiadi e sulla Coppa D’Africa. In occasione dell’Africa day Amref presenterà la ricerca con un evento a Roma presso il Coni il 25 maggio dalle 11 alle 13, presso il Salone D’Onore. Il tema degli stereotipi, della lotta al razzismo e all’afrofobia è al centro della campagna “Non serve un campione, per battere gli stereotipi”. La campagnavede l’adesione di alcuni “testimonial speciali”, impegnati sul campo e nella vita per questa causa: Danielle Madam (atleta), Giovanni Soldini (navigatore), Raphaela Lukudo (velocista), Alessandro Florenzi (calciatore), Maria Benedicta Chigbolu (velocista), Max Sirena (Skipper e Team Director Luna Rossa Prada Pirelli Team), Giancarlo Fisichella (pilota F1 GT Endurance), Paolo Dal Molin (Olimpico di Atletica Leggera), Francesco Gambella (canoista), Felix Afena-Gyan (calciatore), Martin Castrogiovanni (rugbista), Daisy Osakue (lancio del peso) e molti altri.