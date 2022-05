Biodiversità: Arma dei carabinieri, oggi e domani a Roma il convegno internazionale “Nature in Mind”

In occasione del 30° anniversario della Convenzione per la diversità biologica, approvata il 22 maggio 1992 e successivamente aperta alla firma durante la conferenza di Rio de Janeiro, l’Arma dei Carabinieri celebra, oggi e domani, a Roma, al Centro congressi Palazzo Rospigliosi, con un convegno internazionale di 2 giorni dal titolo “Nature in Mind. Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità. L’educazione formale, non formale e informale di fronte alla complessità del mondo naturale”, il valore della biodiversità all’insegna di un futuro più verde e sostenibile”.

“La Giornata mondiale della biodiversità è l’occasione giusta per riflettere sulle nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente e sulla possibilità di creare una nuova cultura della natura”, si legge in una nota.

Al convegno partecipano, in presenza o da remoto, con i loro contributi, non solo le autorità istituzionali, ma anche esperti del settore scientifico e di educazione ambientale, dirigenti scolastici, insegnanti e personalità del mondo accademico, oltre a rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del giornalismo, europei ed extraeuropei, tra i quali anche membri di Greenaccord.