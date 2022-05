Parlamento Ue: Albania e Macedonia del Nord, via ai negoziati di adesione per la sicurezza in Europa

(Bruxelles) In due risoluzioni che saranno votate oggi, il Parlamento europeo, che è riunito in plenaria a Bruxelles, dovrebbe affermare che “il processo di allargamento potrebbe avere implicazioni storicamente importanti per la sicurezza in Europa”. I deputati valuteranno i progressi compiuti da Albania e Macedonia del Nord in vista dell’adesione all’Ue e, anticipa un comunicato, “solleciteranno il Consiglio ad avviare ufficialmente i negoziati di adesione con entrambi i Paesi, sottolineando il contesto geostrategico delle relazioni con la Russia e la relativa aggressione contro l’Ucraina”. Secondo quanto si legge nelle bozze di risoluzione in votazione, l’Ue “deve considerare nel processo di allargamento le implicazioni relative alla sicurezza, storicamente importanti per la stabilità e l’unità del continente europeo e dei Balcani occidentali”. Inoltre, si sottolinea come il Consiglio non sia riuscito ad avviare i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania, “da tempo attesi, sebbene entrambi i Paesi soddisfino le condizioni stabilite”.