Mafia: Termoli, il 21 maggio conferenza sull’impegno dei collaboratori di giustizia

Si svolgerà sabato 21 maggio, alle 18, al Cinema “Oddo”, in via Gabriele Pepe, a Termoli (Cb), la conferenza “Passiamo all’altra riva. Collaboratori e testimoni di giustizia, uomini, donne e loro familiari in prima linea contro le mafie”.

Su iniziativa di tre associazioni no-profit: “Iktus – Casa famiglia Lucia e Bernardo Bertolino”, “Sostenitori collaboratori e testimoni di giustizia” e “i Cittadini contro le mafie e la corruzione” sono state invitate autorità e non solo a discutere assieme la problematica e cercare di dare risposte concrete che soddisfino le diverse sensibilità coinvolte. Non mancheranno testimonianze vissute in prima persona da chi è coinvolto in queste situazioni come l’ex mafioso e collaboratore di giustizia, Luigi Bonaventura, e il testimone di giustizia Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi (Rc).

Interverranno anche Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, su “L’importanza dei denuncianti nel contrasto alle mafie. La ‘cultura’ del vedere, del parlare e del collaborare”; Nicola Zupo, direttore del Servizio centrale di protezione, sul tema “Organizzazione e funzione del Servizio centrale di protezione. Cambiamenti e Prospettive”; Luigi Gaetti, presidente onorario dell’associazione “Sostenitori dei collaboratori e testimoni di giustizia”. Con loro, Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, analista specializzato in tecniche di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e presidente e direttore scientifico dell’Osservatorio Antimafia del Molise. L’evento sarà possibile seguirlo anche in streaming.