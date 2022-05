Giuseppe Lazzati: Milano, il 21 maggio convegno e messa presieduta dall’arcivescovo Delpini

(Foto Università Cattolica)

“Agire politico e mediazione. Un dialogo a partire dalla proposta di legge sulla ‘morte volontaria medicalmente assistita’”: è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 21 maggio a Milano, promosso da quattro realtà legate al venerabile Giuseppe Lazzati (1909-1986), educatore in Ac, prigioniero nei lager nazisti, quindi “padre costituente” e deputato, docente e poi rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Promuovono l’appuntamento, nel 36° anniversario della morte: Fondazione “G. Lazzati”, Azione cattolica ambrosiana, Istituto secolare “Cristo Re”, associazione “Città dell’uomo”.

L’incontro (ore 9.30, presso la sede dell’Ac ambrosiana, via Sant’Antonio 5, Milano) vedrà gli interventi di Alfredo Bazoli (parlamentare Pd, relatore della proposta di legge); don Pier Davide Guenzi (docente di Teologia morale, Pontificio istituto teologico “Giovanni Paolo II”); Andrea Michieli (dottore di ricerca in Diritto pubblico). Modera Mario Picozzi (presidente Fondazione “G. Lazzati”).

Alle 11.45, nella chiesa di Sant’Antonio (adiacente la sede dell’Azione cattolica ambrosiana), è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.