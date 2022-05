Anno europeo giovani: 35mila 18enni in viaggio per l’Europa grazie al sostegno di DiscoverEu

Ci saranno 35mila giovani che nei prossimi mesi viaggeranno in Europa grazie al sostegno di DiscoverEu, iniziativa della Commissione per incentivare i diciottenni a conoscere la nostra Unione. Al primo bando del 2022 hanno partecipato 69mila persone. In questo Anno europeo della gioventù, DiscoverEu entra nel programma Erasmus+, permettendo così anche ai giovani di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia di presentare domanda poiché partecipano al programma di scambi studenteschi. Inoltre le Agenzie nazionali Erasmus+ sosterranno i giovani viaggiatori con incontri di informazioni e pre-partenza in tutta Europa. I partecipanti riceveranno anche la nuova carta sconti DiscoverEu, che darà accesso a oltre 40mila opportunità di sconto su alloggio, cibo, cultura e altri servizi. I vincitori potranno viaggiare per al massimo 30 giorni nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. In ottobre uscirà un secondo bando per altri 35mila biglietti. “Sono molto felice che quest’anno siamo stati in grado di aprire questa iniziativa a giovani di più Paesi, poiché sosteniamo con forza l’importanza di scambi interculturali positivi”, ha commentato Mariya Gabriel, commissaria per i giovani. “DiscoverEu ha creato una comunità con valori forti, rispetto per la cultura europea e apertura a nuove amicizie ed esperienze arricchenti”.