Settimana sociale: Azione Cattolica e Mlac, sabato a Napoli il Contest “Parrocchie ecologiche”

Nel pomeriggio di sabato 21 (in modalità on line, dalle 15 alle 19), a Napoli, si svolgerà il Contest di progettazione sociale “Parrocchie ecologiche”. Il concorso è promosso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) in collaborazione con l’associazione tutta e nasce a valle della recente Settimana sociale dei cattolici italiani tenutasi a Taranto. Una giunta di esperti valuterà i 27 progetti finalisti che avranno lavorato sulle “buone prassi ecologiche”, in termini di fattibilità, premiando in euro le parrocchie virtuose che, insieme al consumo responsabile e al risparmio energetico, attivino micro progettualità mirate, a servizio della sostenibilità e della qualità di vita, generando nel proprio territorio un impatto ambientale positivo. I vincitori del Contest saranno comunicati la settimana prossima sul sito nazionale dell’Azione Cattolica italiana.